Mulher que atirou nas costas do namorado tem prisão decretada

A prisão de Daiana Rosa da Silva Luz, que atirou nas costas do namorado, foi decretada pela Justiça de São Paulo, nesta sexta-feira (07). Foragida, ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu depois que Daiana discutiu com Fábio Aurélio Silva, 42 anos, que foi encaminhado para o Hospital Santa Marcelina, no bairro de Itaquera, e depois transferido para o hospital São Cristóvão, na Mooca, ambos na zona leste da capital paulista.

Com o caso registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e sendo investigado pelo 66º Distrito Policial (DP), a mãe da mulher afirmou ao G1 que sua filha “surtou”. Segundo o site, ela pediu ainda que Diana se entregue à polícia.

“Estou muito chocada, muito chateada. A minha filha surtou. Só quero que ela me procure para ajudar, para a gente esclarecer. Ela vivia muito bem e só me passava felicidade. Nos últimos dias, eu senti uma diferença”, disse Maria das Graças Rosa, mãe da suspeita, ao site.

Mais sobre o caso

Segundo apurou o “G1″, o caso aconteceu no condomínio da vítima, no bairro Cidade Líder, foi gravado por câmeras de segurança e registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime e uma faca foram apreendidas. A pistola não estaria registrada nos nomes da vítima e da mulher.

O crime teria sido motivado, após Diana descobrir uma suposta traição. O homem foi ouvido pela polícia e contou que a companheira havia discutido com ele por ciúmes.

Arma falhou

O crime foi cometido do lado de fora do apartamento, entre a porta e o elevador. Nas gravações, é possível ver o homem fechando a porta e saindo do apartamento em direção ao elevador. A mulher então abre a porta, aponta a arma para as costas dele e atira.

Daiana se volta novamente para o namorado e aponta a arma em sua direção mais uma vez. Ela chega a atirar, pelo menos sete vezes, mas a arma falha. Enquanto isso, o homem tenta se levantar. A mulher entra novamente no apartamento e sai de lá segurando uma faca, além da pistola.

A suspeita fugiu sem prestar socorro à vítima, e a PM (Polícia Militar) foi acionada por moradores.

