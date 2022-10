Lotofácil acumulou e prêmio chega a R$ 5 milhões

Nenhuma das milhares de apostas feitas nesta sexta-feira acertou as quinze dezenas sorteadas pela Caixa e a loteria retoma neste sábado o sorteio com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para fazê-lo em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

Na sexta-feira, ninguém botou as mãos no prêmio principal, mas 226 apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.857,54. Foram também premiadas 5.054 apostas que acertaram apenas 13 números, cada uma com R$ 25. Clique e veja os números sorteados nesta sexta-feira para a Lotofácil.