Influenciador digital é preso em flagrante, após ser acusado de pedofilia

Luciano Dias Baraina, que atua como influenciador digital, foi acusado de assédio de vulnerável e está preso. Segundo a vítima, um adolescente de 13 anos, o influencer tentou tocar em suas partes íntimas, enquanto ele estava no banheiro de um shopping no Rio de Janeiro.

Segundo a vítima, depois do assédio que ocorreu dentro do banheiro, enquanto ele usava o mictório, ele procurou os seguranças do Norte Shopping e a polícia foi acionada. O caso foi registrado no 21º DP, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, a mãe do adolescente de 13 anos também foi para a delegacia e contou como o filho conseguiu escapar: “Meu filho, que empurrou o homem e saiu correndo do banheiro para chamar alguém”, contou ela.

Na última sexta-feira (07), o influenciador digital enfrentou uma audiência de custódia, mas ele seguirá preso, mas agora foi convertida em preventiva.

Em nota, o Norte Shopping disse que a vítima rapidamente denunciou o abuso à equipe de segurança do local, que agiram rapidamente. A nota informa que o caso “segue sob a investigação das autoridades públicas e o shopping está à disposição para colaborar”.

Com mais de 207 mil seguidores no Instagram, Luciano Dias Baraina também comanda um salão de beleza, que também fica na zona norte do Rio de Janeiro e posta inúmeras fotos e vídeos dos momentos que viveu, principalmente festas e viagens.

Além disso, o influenciador digital é conhecido por fazer leitura de búzios. Depois do caso de pedofilia, a conta do influencer não está mais pública.

Caso seja condenado por estupro de vulnerável, o influenciador digital Luciano Dias Baraina pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de prisão, conforme o artigo 217-A do Código Penal, que diz respeito a atos libidinosos com menores de 14 anos.

