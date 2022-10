Hoje tem Mega-Sena de R$ 8 milhões; apostas terminam às 19h

Quem quiser tentar a sorte na Mega-Sena deste sábado tem até as 19h para fazer sua aposta em uma das casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. E o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio acumulado de R$ 8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Como apostar

Para apostar na Mega-Sena, basta preencher o volante com entre 6 e 15 números entre os 60 disponíveis. O prêmio principal é pago a quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas quem acertar 5 ou 4 dezenas também recebe prêmio. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

Sorteio

O sorteio da Mega-Sena é feito sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, e é aberto à participação do público.

SORTEIO DE QUARTA-FEIRA

Na última quarta-feira ninguém levou o prêmio principal, mas 107 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 21.481,79 cada. Na terceira faixa de premiação, com quatro acertos, 4.518 apostas ganharam R$ 726,79.