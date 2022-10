Dia das Crianças: confira opções de passeios para celebrar a data com os pequenos em São Paulo

Confira opções de passeios para fazer com as crianças em São Paulo (Reprodução/Instagram/Redes Sociais)

O Dia das Crianças será comemorado na próxima quarta-feira (12) e não faltam opções para se divertir com os pequenos em São Paulo. Por cair no meio da semana, nem todos conseguem fazer uma viagem longa ou um passeio mais demorado. O Metro World News selecionou algumas opções onde é possível aproveitar com os pequenos na própria capital ou em lugares bem próximos.

Confira abaixo:

Canto dos Dinossauros

Uma das atrações recém-inauguradas é o Canto dos Dinossauros, parque temático do Restaurante Canto da Mata Forneira, localizado na Vila São Francisco, em São Paulo. O local conta com 4 mil metros quadrados, em meio à natureza, com um circuito especialmente voltado ao amantes dos animais jurássicos.

Além de mini dinossauros, os pequenos vão se divertir com uma réplica de um T-Rex de 4,5 metros de altura. O encanto fica por conta de efeitos sonoros e fumaça, que deixa o clima ainda mais legal para atividades como “Caça aos Ossos”, “Ponte de Obstáculos”, um “Labirinto” e a “Pintura de Dinossauros”.

As atividades feitas por monitores duram cerca de 50 minutos e são voltadas para grupos de até 15 pessoas. No passeio, as crianças aprendem sobre a preservação do meio ambiente e ainda muitas curiosidades sobre os dinossauros.

Para participar, é preciso fazer reserva antecipada. O parque funciona de quarta-feira a domingo, das 10h às 16h. Os ingressos variam de R$ 45 a R$ 90.

O Canto dos Dinossauros fica na Avenida Dr. Martin Luther King, número 1861, na Vila São Francisco, em São Paulo.

Parque Sabina

Uma opção de passeio educativo é uma visita ao Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, no ABC Paulista. O local conta com um Centro de Ciências, que oferece diversas atividades e experimentos de física e biologia, além de um planetário.

Sabina Escola Parque do Conhecimento é opção de passeio para fazer com as crianças em SP (Divulgação/Parque Sabina)

Também é possível ver pinguins de perto, em um ambiente que simula o habitat natural dessas aves, além de uma área dedicadas aos dinossauros. Também é possível viver a experiência de estar em meio a furações e a terremotos, tudo em um simulador de “Fúria da Natureza”.

Monitores acompanham as atividades e explicam sobre as curiosidades de cada atração. O parque funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, exclusivamente para atendimento de alunos das redes municipal, estadual e particular. Já aos sábados, domingos e feriados é aberto ao público em geral, das 9h30 às 17h30, com bilheteria funcionando até 16h30.

Os ingressos só podem ser adquiridos no local com dinheiro e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Já para acesso ao parque e ao planetário os valores são de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Já para duas sessões no planetário e acesso ao parque a entrada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam.

O Sabina fica na Rua Juquiá, sem número, no bairro Paraíso, em Santo André. Confira mais detalhes no site oficial.

Atividades no Sesc

O Sesc São Paulo está com uma programação especial que começa neste sábado (8) e vai até o próximo dia 16. São várias atividades para bebês e crianças até 12 anos nas unidades da capital, Grande São Paulo, interior e litoral.

Entre as atrações estão exposições, oficinas de artes, apresentações de música, espetáculos com elementos da dança e do teatro, vivências artísticas e esportivas, jogos, brinquedos e muitas brincadeiras. Tudo com o objetivo de reforçar a importância do brincar e a valorização da infância.

Um dos destaques é a exposição interativa “Cidadela corpo”, no Sesc Pompeia. Brincando na intersecção de vários campos artísticos, como artes têxteis, teatro e autômatos, o público é convidado a experimentar os limites do visível, do tátil, do audível e do palatável.

A exposição é formada por 15 miniaturas de casas construídas sobre o corpo de Maria, denominadas casas-corpos, e dispostas numa pequena fortificação, em formato concêntrico, onde os detalhes de cada objeto atraem a atenção dos visitantes. Ela pode ser conferida de terça-feira a domingo, das 10h às 17h.

Já o Sesc Consolação traz os “Desafios Circenses”, com práticas como acrobacias de solo e aéreas, malabares (swings, massas/claves, diabolôs, aros, bolas, pratos de equilíbrio e lenços) e equilibrismos (perna de pau e pés de lata), que estimulam o imaginário e a criação-recriação corporal cultural.

Essa atração estará disponível de 8 a 16 de outubro, das 14h às 17h. Com entrada gratuita.

Clique aqui para ver a programação completa de todas as unidades do Sesc e os valores de cada atração.

Passeio em Paranapiacaba

A empresa Art Turismo está com um pacote especial para passeio na cidade de Paranapiacaba, também localizada no ABC Paulista, no Dia das Crianças. O passeio, que será realizado na quarta-feira, inclui ônibus, guia credenciado e assistência de viagem.

Passeio em Paranapiacaba é opção para curtir com as crianças CPTM

Entre as atividades que serão realizadas estão a trilha da Pontinha ou trilha do Mirante, pausa para o café da manhã na cidade e parada nos pontos turísticos como o Museu Castelinho, União Lyra Serrano, antigo mercado, estação ferroviária e ponte metálica.

O valor por pessoa custa R$ 195. Mais informações no site da empresa.

Cidade das Abelhas

A Cidade das Abelhas é um parque com 100 mil metros quadrados e preservação das matas e nascentes em Embu das Artes, a 27 km de São Paulo. O local tem como principal atrativo ensinar sobre a importância dos insetos para a natureza.

A parte cultural do passeio, para todas as idades, conta com Museu da Apicultura, Colmeia e Abelhas Gigantes, Painéis, Anatomia da Abelha, Abelhossauro - as abelhas e os dinossauros -, além de uma trilha na mata onde os pequenos terão surpresas além de observar algumas réplicas de animais em extinção da Mata Atlântica e o apiário, onde todos poderão ver como as abelhas trabalham.

A Cidade das Abelhas funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. O parque também abre nos feriados. Os ingressos custam R$ 35 para pessoas de 3 a 65 anos. Clique aqui para mais informações.

Museu da Língua Portuguesa

Após um trágico incêndio que causou muitos danos em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado no último dia 31 de julho do ano passado. Um dos primeiros totalmente dedicados a um idioma, instalado na cidade com o maior número de falantes de português no mundo, na histórica Estação da Luz, em São Paulo, o museu celebra a língua como elemento fundador da nossa cultura.

No Dia das Crianças, será realizada uma programação especial, com dança, contação de histórias, música e teatro. Atividades serão gratuitas e vão acontecer das 10h às 16h no pátio B, no saguão B e na calçada. Também na quarta-feira o local também inaugura a mostra “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”.

Clique aqui para conferir a programação completa.