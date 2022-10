Confira o resultado da Quina deste sábado

O concurso 5970 da Quina promete pagar ao apostador que acertar os cinco números do sorteio deste sábado um prêmio de R$ 2,5 milhões.

Veja os números da Quina deste sábado, 8 de outubro:

13, 20, 29, 38, 77

LEIA TAMBÉM:

Sorteio de sexta-feira

No sorteio de sexta-feira nenhuma aposta acertou a Quina e o prêmio principal ficou acumulado, mas 69 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 5.447,78. Foram premiadas ainda as apostas que acertaram o terno, com R$ 53,54 cada.

Veja os números da Mais Milionária

O concurso 20 da Mais Milionária paga neste sábado um prêmio de R$ 15,5 milhões. Confira:

04, 08, 10, 11, 22, 25

Trevos: 5 e 6

Dupla Sena paga R$ 14,8 milhões

O sorteio da Dupla Sena vai pagar neste sábado um prêmio acumulado estimado em R$ 14,8 milhões no primeiro sorteio, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Dupla Sena deste sábado:

1º sorteio

18, 24, 27, 31, 43, 44

2º sorteio

08, 10, 16, 31, 34, 44

Dia de Sorte sorteia R$ 700 mil

Confira as sete dezenas sorteadas para o Dia de Sorte, concurso 666, cujo prêmio estimado para hoje é de R$ 700 mil.

Veja os números sorteados:

05, 06, 08, 24, 27, 28, 29

Mês da Sorte: 07 (Julho)