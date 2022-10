Confira 6 cursos gratuitos para carreiras em alta no setor de tecnologia

Plataforma Eu Capacito oferece oferece cursos gratuitos no setor de tecnologia Pixabay (Divulgação)

A plataforma Eu Capacito, do Instituto IT Mídia, está oferecendo cursos online e gratuitos para carreiras em alta no setor de tecnologia.

A oferta de vagas e os altos salários chamam a atenção na área. Um programador sênior, por exemplo, pode chegar a ganhar R$ 16 mil em uma grande empresa. Mesmo cargos iniciais oferecem bom rendimentos: uma posição júnior em uma empresa de pequeno porte costuma pagar R$ 4 mil, segundo levantamentos.

Por isso, se a intenção é migrar para este setor ou se aprimorar, vale a pena ficar de olho nessas dicas. Confira seis opções de cursos:

1 - DevOps e Agile Culture (FIAP)

Ideal para quem quer aprender sobre DevOps, metodologias e práticas de desenvolvimento de software, conhecimento da agilidade, UML, entre outros temas. Acesse.

2. Segurança Digital - Cybersecurity Essentials (Cisco)

Com 30 horas de duração, o curso traz os princípios básicos para combater um crime cibernético. Acesse.

3. Lógica de Programação (SoulCode)

Neste curso de seis horas, o aluno irá aprender os fundamentos da lógica, conceitos básicos de programação e estruturas de controle. Acesse.

4. Análise de dados no Power BI (Microsoft)

O curso ensina a executar análises avançadas e trabalhar com visuais de IA no Power BI. Acesse.

5. Venha programar em Java (Oracle)

Ideal para quem quer aprender os fundamentos da programação Java. Aborda variáveis, classes, objetos, loops, arrays e construções de decisão. Acesse.

6. Cybersecurity (FIAP)

Com 60 horas, o curso é dividido em 11 capítulos e, além de fazer uma introdução sobre o tema, também aborda TCP/IP, Engenharia Social, criptografia, entre outros. Acesse.

