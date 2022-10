Veja os números sorteados da Quina acumulada desta sexta-feira

Ninguém levou o prêmio da Quina no sorteio de ontem e nesta sexta-feira (7) a loteria deve pagar um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão para quem acertar os cinco números do sorteio.

Confira os números da Quina desta sexta-feira (07):

03, 05, 19, 70, 75

Sorteio anterior

Apesar de o prêmio principal não ter saído, 54 apostadores acertaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 5.386,12. Outras 3.016 apostas foram premiadas com três acertos e levaram prêmio de R$ 91,84.

Como jogar

Par apostar na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Sem ganhadores, prêmio da Super Sete chega a R$ 2,3 milhões

A Super Sete também está com sua premiação acumulada para o sorteio desta sexta-feira e promete pagar a quem acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as sete dezenas da Super Sete para esta sexta-feira:

5, 7, 3, 4, 9, 2, 0