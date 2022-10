Quina acumula e prêmio chega a R$ 1,5 milhão para o sorteio desta sexta-feira

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 5968 da Quina, que foi sorteado na noite de quinta-feira (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 1,5 milhão no próximo sorteio, que será realizado na noite desta sexta-feira (7).

Veja as cinco dezenas sorteadas na quinta-feira:

25, 35, 51, 55, 65

Na ocasião, 54 apostadores acertaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 5.386,12. Outras 3.016 apostas foram premiadas com três acertos e levaram prêmio de R$ 91,84.

Loteria volta hoje

O próximo sorteio da Quina acontece a partir das 20h de hoje, também no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para apostar, o interessado precisa se dirigir a qualquer casa lotérica do País até as 19h ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

LEIA TAMBÉM: