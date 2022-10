Polícia prende quinto suspeito de envolvimento na morte de vencedor da Mega-Sena

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (7) o quinto suspeito de envolvimento na morte de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020.

Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, no interior de São Paulo, o jovem de 22 anos foi preso na própria casa, em Campinas, também no interior.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada e um Ford Fiesta preto, usado para sequestrar a vítima, em setembro.

Até então, as investigações apontavam para apenas quatro suspeitos, sendo que três deles já haviam sido presos. Marcos Vinicyus Sales de Oliveira continua foragido.

O homem detido hoje coincidentemente tem o mesmo nome e idade de Marcos Vinicyus. O sobrenome do suspeito preso, porém, não foi informado.

O crime

Jonas foi encontrado no dia 17 de setembro em uma alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes, na altura de Hortolândia (SP), com sinais de tortura, e morreu logo após dar entrada no hospital de traumatismo cranioencefálico.

Durante o tempo que em que a vítima esteve com os criminosos, eles realizaram transferência e PIX de sua conta e tentaram fazer um saque com valor mais alto, de R$ 3 milhões, mas não conseguiram porque a gerente do banco não autorizou.

Um amigo da família contou que quase todo o dinheiro de Jonas estava investido por prazo pré-fixado de três anos e, por isso, os bandidos não conseguiram sacar a quantia toda.

Segundo a polícia, todos os moradores do bairro onde o milionário vivia sabiam que ele tinha sido ganhador da loteria.

