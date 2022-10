Menor suspeito de matar atriz em tentativa de assalto é apreendido no RJ; vídeo mostrou o crime

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta sexta-feira (7) um adolescente de 15 anos suspeito de atirar e matar a atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos, durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O comparsa dele, de 20 anos, que teria dado a ordem para que atirasse, também foi preso.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (5). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos se aproximaram para tentar roubar o carro da vítima, mas atiraram e fugiram sem levar nada (veja abaixo).

Tentativa de assalto na rua Costa Filho em Marechal Hermes. O bandido atirou e acertou a motorista. Recebemos relatos que infelizmente ela faleceu. pic.twitter.com/IIL7uu7pU4 — Lei Seca RJ (@LeiSecaRJ) October 6, 2022

O vídeo mostrou quando os dois suspeitos caminhavam por uma calçada Rua Costa Filho, por volta das 21h40, e, ao perceberem a aproximação do carro da vítima, tentaram fazer com que ela parasse o veículo. Em seguida, um deles, que seria o adolescente, atirou e ambos saíram correndo. A vítima continuou na direção por mais alguns metros, até que colidiu contra um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Eliane ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ela foi atingida por um tiro na cabeça e morreu antes de passar por uma cirurgia.

Os suspeitos passaram a ser procurados e acabaram localizados nesta manhã por policiais da 24ª DP (Piedade) e por agentes da Subsecretaria de Inteligência. Os dois serão levados para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura o caso.

Atriz Eliane Lorett de Campos morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Vítima voltava de ensaio

No momento em que foi baleada, Eliane voltava do ensaio de uma peça e estava acompanhada por uma amiga. Ela foi atingida por estilhaços do vidro da janela e também ficou ferida, mas não corre risco de morte.

Em agosto, as atrizes estiveram em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, com a peça “Abajur lilás”, texto do escritor Plínio Marcos. Além de atuar, Eliane também era professora aposentada.

O corpo da atriz será enterrado na tarde desta sexta-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade.

