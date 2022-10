Com surto na capital, vacinação contra meningite atingiu apenas 71,7% do público-alvo em SP

Dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES) mostram que, até junho deste ano, a vacinação contra meningite atingiu apenas 71,7% do público-alvo no estado. A pasta destacou em um comunicado que esse número é preocupante, ainda mais pelo surto que é registrado atualmente na capital paulista, onde, de janeiro a setembro, já ocorreram 10 mortes e 58 casos da doença foram confirmados.

Na quarta-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde informou sobre a morte da décima vítima na capital, que foi um jovem de 22 anos que morava na Zona Norte. Além disso, um outro caso positivo foi registrado nesta semana.

O número baixo de imunização no estado está bem próximo do registrado no ano passado, quando apenas 74% do público-alvo foi imunizado contra a doença no estado.

A SES destaca que, para reverter essa situação, segue em andamento até o fim de outubro uma Campanha de Multivacinação contra várias doenças, incluindo a meningite e a poliomielite. Os pais e responsáveis devem levar seus filhos para serem imunizados nas unidades básicas de saúde.

Para crianças menores de 5 anos, está sendo aplicada a vacina meningo C no calendário de rotina. Mas também é aplicada, de forma temporária, para a faixa de 5 a 10 anos e para trabalhadores da área da saúde. Já para a faixa de 11 a 14 anos é aplicada a vacina meningo ACWY.

“A vacinação é fundamental para proteger a população contra diversas doenças. A atualização da caderneta e a adesão às campanhas auxiliam no aumento das coberturas vacinais e, consequentemente, aumentam a proteção. As vacinas contra meningite estão disponíveis nos postos durante todo o ano conforme o Calendário Nacional de Vacinação”, destacou a SES.

O que é meningite?

A meningite é uma doença caracterizada pela inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por infecções de fungos, vírus ou bactérias.

A forma de prevenção mais eficiente é a vacinação, disponível na rede pública de saúde. O imunizante contra a meningite meningocócica C deve ser aplicado em bebês de 3, 5 e 12 meses.

Já o de meningite ACWY é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade. A vacinação foi ampliada também para adolescentes de 13 a 14 anos até junho de 2023.

Em situações excepcionais, como a de surtos localizados, as vacinas são indicadas para adultos.

