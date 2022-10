Capital encerra vacinação aos domingos em parques municipais e na Avenida Paulista

A partir deste domingo (9) não será mais ofertada vacinação nos parques municipais de São Paulo e em pontos da Avenida Paulista, informou o Programa Municipal de Imunizações, da Secretaria Municipal da Saúde. A medida se deve à alta cobertura vacinal contra a Covid-19 e à redução da procura pelos postos.

Vale ressaltar que a vacinação contra a Covid-19, poliomielite, meningite, gripe, HPV e diversas outras doenças segue disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, nas 470 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e, aos sábados, nas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

Desde o início do serviço de imunização nos parques e na Avenida Paulista, em 29 de agosto do ano passado, até o último domingo (2), foram aplicadas 346.954 doses contra a Covid-19 nesses locais, além de 26.778 doses contra diversas doenças contidas no calendário da multivacinação, inclusive a pólio e a gripe provocada pelo vírus influenza.

Campanha prorrogada

A Secretaria Municipal da Saúde prorrogou até 30 de outubro a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade.

Na campanha de multivacinação, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e influenza, vírus causador da gripe.

Mais informações e a lista completa dos postos de vacinação podem ser encontradas no site Vacina Sampa.

