Apostou na Lotofácil? Veja os números do sorteio desta sexta-feira

O concurso 2633 da Lotofácil sorteia nesta sexta-feira seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, que será pago a quem acertar as 15 dezenas.

Confira os números da Lotofácil desta sexta-feira (07):

01, 03, 04, 06, 09

11, 12, 14, 15, 16

17, 18, 19, 24, 25

Ontem

Dois sortudos acertaram as 15 dezenas do concurso 2632 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de quinta-feira (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, eles são de Piumhi, em Minas Gerais, e São José, em Santa Catarina. Cada um levou para casa R$ 647.053,10.

No total, 293 apostadores acertaram 14 números e ganharam, cada um, R$ 1.322,98. Outras 10.239 pessoas marcaram 13 pontos e vão receber R$ 25.

Como Jogar:

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer para que a sorte dê aquela mãozinha na hora do sorteio. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Sem ganhadores, prêmio da Super Sete chega a R$ 2,3 milhões

A Super Sete também está com sua premiação acumulada para o sorteio desta sexta-feira e promete pagar a quem acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as sete dezenas da Super Sete para esta sexta-feira:

5, 7, 3, 4, 9, 2, 0

Veja Lotomania desta sexta-feira:

05, 14, 24, 30, 31

33, 34, 35, 36, 37

44, 47, 48, 56, 65

67, 74, 75, 87, 89