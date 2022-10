Acusado de matar o ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino deve ser ouvido pela Justiça nesta tarde

Paulo Cupertino, de 52 anos, acusado de matar a tiros Rafael Miguel e os pais do ator em junho de 2019, deve ser ouvido pela primeira vez nesta sexta-feira (7) pela Justiça de São Paulo.

Além do empresário, dois amigos de Cupertino são réus no mesmo processo e também devem ser interrogados. Eles teriam ajudado o homem a se esconder e fugir.

A audiência de instrução está marcada para começar às 13h, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da Capital. Esta etapa serve para decidir se os três acusados serão levados a júri popular.

O crime

De acordo com a denúncia do MP (Ministério Público), Cupertino matou Rafael, de 22 anos, seu pai, de 52, e sua mãe, de 50, porque não aceitava o namoro de sua filha, Isabela Tibcherani, de 18, com o rapaz. O crime foi cometido na frente da casa onde a jovem morava com a mãe, no bairro Pedreira.

Cupertino foi preso em maio deste ano, após quase três anos fugindo da polícia, e chegou a ser incluído na Difusão Vermelha, lista das pessoas que tem mandado de prisão que pode ser cumprido em qualquer país do mundo.

Durante o período em que esteve foragido, há relatos de que o empresário estava tentando chegar ao Paraguai através da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Cupertino responderá pelos crimes de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Atualmente, ele está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos, na Grande São Paulo.

