VÍDEO: Atriz morre após ser baleada em tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro

A atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos, morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (5). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos se aproximaram para tentar roubar o carro da vítima, mas atiraram e fugiram sem levar nada (veja abaixo).

Tentativa de assalto na rua Costa Filho em Marechal Hermes. O bandido atirou e acertou a motorista. Recebemos relatos que infelizmente ela faleceu. pic.twitter.com/IIL7uu7pU4 — Lei Seca RJ (@LeiSecaRJ) October 6, 2022

O vídeo mostrou quando dois homens caminhavam por uma calçada Rua Costa Filho, por volta das 21h40, e, ao perceberem a aproximação do carro da vítima, tentaram fazer com que ela parasse o veículo. Em seguida, um deles atirou e ambos saíram correndo. A vítima continuou na direção por mais alguns metros, até que colidiu contra um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Eliane ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ela foi atingida por um tiro na cabeça e morreu antes de passar por uma cirurgia.

No momento em que foi baleada, a atriz voltava do ensaio de uma peça e estava acompanhada por uma amiga. Ela foi atingida por estilhaços do vidro da janela e também ficou ferida, mas não corre risco de morte.

Em agosto, as atrizes estiveram em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, com a peça “Abajur lilás”, texto do escritor Plínio Marcos. Além de atuar, Eliane também era professora aposentada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) intensificaram o patrulhamento e fizeram uma varredura na região do crime em busca dos criminosos, mas não houve presos até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

