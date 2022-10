Quina sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 700 mil; confira os números

Após fazer mais um milionário com o sorteio de ontem, a Quina retorna nesta quinta-feira com um prêmio básico estimado em R$ 700 mil, de acordo com a Caixa.

Veja as cinco dezenas da Quina para hoje:

25, 35, 51, 55, 65

LEIA TAMBÉM: Veja os números do sorteio da Lotofácil de R$ 1,5 milhão desta quinta-feira

SORTEIO DE ONTEM

Um apostador do Rio de Janeiro (RJ) levou sozinho a bolada de R$ 11.286.259,52 na noite da última quarta-feira (5). Isso porque ele acertou as cinco dezenas do concurso 5967 da Quina, sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Além do felizardo, outras 117 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 6.116,01 cada. Já 9.064 apostadores fizeram o terno (três acertos) e levarão para casa R$ 75,18.

COMO APOSTAR

Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Dupla Sena - concurso 2427

1º Sorteio

02, 20, 28, 29, 43, 44

2º Sorteio

18, 29, 36, 40, 41, 45

Veja também o Dia de Sorte

08, 10, 12, 14, 15, 16, 31

Mês da Sorte: 11 (Novembro)

Confira a Timemania

23, 32, 41, 53, 57, 64, 68

Time do Coração: 47 (Ituano/SP)