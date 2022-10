Prêmio principal da Quina sai para apostador do Rio de Janeiro; confira as dezenas

Apostador do Rio de Janeiro leva prêmio acumulado da Quina (Metro)

Um apostador do Rio de Janeiro (RJ) levou sozinho a bolada de R$ 11.286.259,52 na noite da última quarta-feira (5). Isso porque ele acertou as cinco dezenas do concurso 5967 da Quina, sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números foram:

15, 36, 51, 55, 67

Além do felizardo, outras 117 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 6.116,01 cada. Já 9.064 apostadores fizeram o terno (três acertos) e levarão para casa R$ 75,18.

Quina desta quinta-feira

A Quina volta nesta quinta-feira (5) com prêmio estimado no valor de R$ 700 mil. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para apostar, o interessado precisa se dirigir a qualquer casa lotérica do País até as 19h ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Na Quina, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

