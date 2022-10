Mutirão de mamografia acontece na Capital entre os dias 9 e 12 de outubro; saiba como participar

Um mutirão gratuito de mamografia e ultrassom de mama vai acontecer entre os dias 9 a 12 de outubro, em São Paulo. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, e é promovida pelo Shopping Fiesta, na Zona Sul da Capital, em parceria com a ONG Américas Amigas.

O atendimento acontece no estacionamento do centro comercial (Avenida Guarapiranga, número 752, Vila Socorro), de 9 a 12 de outubro, das 7h às 16h. As interessadas devem fazer um pré-cadastro no site e aguardar a confirmação do agendamento pelo WhatsApp.

A campanha prioriza mulheres acima dos 40 anos que reportem presença de nódulo palpável na mama ou axila ou tenham histórico de câncer de mama na família em parentes de primeiro grau com diagnóstico da doença antes dos 50 anos, câncer de mama bilateral ou ainda câncer de ovário.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil em quatro das cinco regiões do País.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2020 o índice de mortalidade foi de 11,84 a cada 100 mil mulheres diagnosticadas com a doença, montante que representa 16,3% das mortes de mulheres no período.

A estimativa é que até o fim de 2022 mais de 66 mil novos casos da doença sejam diagnosticados.

