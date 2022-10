Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 8 milhões para o sorteio do próximo sábado

Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 8 milhões no sábado (8) Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 2526 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite de quarta-feira (5) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Sendo assim, a loteria acumulou e agora terá prêmio de R$ 8 milhões para o próximo concurso, que será realizado no sábado (8).

Os números sorteados na quarta-feira foram:

02, 16, 24, 38, 43, 59

No total, 107 sortudos marcaram a quina e ganharam, cada um, R$ 21.481,79. Já outras 4.518 pessoas fizeram quatro acertos e vão receber prêmio de R$ 726,79.

Próximo sorteio

Quem quiser testar a sorte tem até as 19h de sábado para se dirigir a qualquer casa lotérica do País ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal e realizar sua aposta.

O apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 4,50. O preço sobe à medida que apostadores escolhem mais de seis números na aposta.

