Mãe de aluno baleado em escola diz que filho negou bullying contra colega: “Atirou nos amigos”

Estudante pegou arma do pai e atirou em três colegas dentro de escola, no Ceará (Reprodução/G1/TV Globo)

A mãe de um dos três alunos que foram baleados por um adolescente dentro de uma escola em Sobral, no Ceará, negou que o filho tenha cometido bullying contra o atirador, como ele alegou ao ser apreendido pela Polícia Militar. Segundo ela, a vítima disse que o rapaz atirou contra os próprios amigos.

“Ele não sabe o que aconteceu, mas ele [filho dela] disse que ele atirou nos amigos dele. Não foi nos que faziam bullying com ele não”, contou a mãe da vítima em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (5) na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré. O atirador, que tem 15 anos, estuda na mesma sala das vítimas, que cursam o 1º ano do ensino médio.

Três estudantes ficaram feridos, sendo que dois deles foram atingidos na cabeça. Um tem suspeita de morte encefálica e está internado em estado grave. Já o outro foi avaliado e liberado. O terceiro levou um tiro na perna, sofreu uma fratura e terá de passar por uma cirurgia.

“Ele [filho] disse que estavam todos dentro da sala, na hora do recreio, aí o menino saiu, voltou, mas não sabia se ele estava armado. Quando ‘deu fé’, já foi os tiros. Ele estava sentado na janela, e o tiro atingiu a perna dele”, disse a mulher.

Mãe de outra vítima também conversou com o G1 e lamentou o crime. “Infelizmente é uma coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a nossa família, mas a violência está muito grande. A gente fica sem saber o que fazer”, declarou a mulher.

O filho dela foi atingido por um tiro na cabeça, mas não precisou ficar internado. “Ele só disse que quando o outro começou a atirar, todo mundo saiu correndo da sala, e ele já foi direto para o banheiro se limpar. Ele foi atendido na Santa Casa. O médico fez uma tomografia e disse que ele não precisava ficar internado”, explicou a mãe.

Sobre a motivação do ataque, a mulher disse que seu filho não comentou se tinha alguma proximidade ou amizade com o atirador.

Logo após os disparos, a Polícia Militar fez buscas e encontrou o autor na casa dele. Ao ser apreendidos, ele alegou que era vítima de bullying. O menor deverá responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o caso. “Os três alunos foram levados para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Sobral e seus familiares estão sendo acolhidos pela equipe da Coordenadoria Regional, que inclui assistente social e psicóloga”, disse a Seduc.

Arma do pai

A PM destacou, ainda, que a arma utilizada pelo estudante pertence ao pai dele, que tem antecedentes criminais por roubo.

Já a Secretaria de Segurança Pública destacou que o homem tem registro do revólver como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que um adolescente de 15 anos, suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio em uma escola estadual, foi apreendido com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), que seria familiar do jovem”, disse a pasta, que ressaltou que o caso é apurado pela Polícia Civil.

LEIA TAMBÉM: