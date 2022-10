Homem é achado morto com perfurações pelo corpo; suspeita é ataque de cães

Um homem de 44 anos foi achado morto, com perfurações pelo corpo, em Curitiba, no Paraná. Inicialmente a perícia indicou que ele pudesse ter sido vítima de homicídio por arma branca, mas testemunhas relataram acreditar em um ataque de cães.

Segundo o portal de notícias “UOL”, o corpo de Jacir Czajka foi encontrado na calçada no bairro Cidade Industrial na manhã do último sábado (1º). Cachorros de grande porte estariam em cima do homem, comendo partes de seu corpo. A PM (Polícia Militar) foi acionada e espantou os animais.

Testemunhas disseram que viram Jacir em um bar bebendo no dia anterior. Ele estaria voltando para casa quando passou pela região. Na manhã de sábado, o cadáver foi localizado com perfurações no pescoço e no braço esquerdo.

Investigação

A DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) abriu um inquérito para apurar os possíveis suspeitos pelo “assassinato”.

Ontem, porém, testemunhas relataram que na área onde Jacir foi encontrado estaria ocorrendo ataques de cães “ferozes”, o que mudou os rumos da investigação.

Ainda segundo o “UOL”, a autópsia forense deve ficar em até 30 dias.

