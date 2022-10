Polícia usa ônibus para levar 14 suspeitos de integrar quadrilha que aplicava golpes para delegacia

A Polícia Civil usou um ônibus para levar para a delegacia 14 suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe do crédito consignado no Rio de Janeiro.

A prisão do grupo ocorreu em São Gonçalo na noite da última terça-feira (4). Os suspeitos vão responder por associação criminosa e uma fiança no valor de R$ 3 mil para cada um deles foi estipulada.

As investigações apontam que os estelionatários se passavam por funcionários do banco e entravam em contato com as vítimas dizendo que elas tinham caído no golpe do falso empréstimo. Para cancelá-lo, eram necessários documentos e fotos.

Os dados informados eram usados pelos criminosos para contrair empréstimos em nome das vítimas, e o dinheiro ficava com com a quadrilha.

Segundo a polícia, o grupo aplicaria golpes não só em vítimas do Rio de Janeiro, mas também de outros Estados, como Paraná e Minas Gerais. Os principais alvos eram idosos.

Estrutura para golpe

A quadrilha alugava salas que funcionavam como centrais do golpe. Uma cartilha que orientava como as vítimas deveriam ser abordadas também era utilizada.

Acredita-se que grupo fazia entre 10 e 20 vítimas por dia e que os valores dos golpes variavam entre R$ 300 e R$ 80 mil.

Trinta computadores e diversos documentos foram apreendidos. O material passará por perícia.

