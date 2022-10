Mãe diz que coordenadora de escola obrigou sua filha a comer ovo cru

Uma mãe disse à Polícia Civil que sua filha, de 11 anos, foi obrigada a comer um ovo cru dentro do Colégio Estadual Plínio Jaime, em Anápolis, em Goiás, pela coordenadora.

O caso aconteceu na última quarta-feira (28). A menina levou o ovo para a sala de aula para brincar com amigas, para simular um bebê imaginário. Um colega viu e chamou a professora.

“Eu tentei explicar o que eu ia fazer, só que a professora não me ouviu. A coordenadora foi lá e falou assim: ‘Já que você trouxe um ovo é porque você está com fome, então o meu assistente vai pegar um copo e você vai beber ele todinho’. Eu parti o ovo e bebi”, contou a aluna à reportagem do “G1″.

A menina disse ainda que foi ameaça a assinar uma advertência caso não comesse o ovo cru. Depois, voltou para a sala de aula se sentindo mal. “Eu fiquei com dor de barriga, com gosto de ovo na boca. Cheguei na sala chorando, tremendo. Aí a professora começou a rir e falou: “Aí é mentira”, disse.

A mãe da menina, Ana Lúcia Santos, registrou reclamação na Secretaria de Educação. “Eu quero justiça. Achei que foi um abuso com a milha filha. Tinha quatro pessoas na sala da coordenação e ninguém falou nada. Ela se sentiu humilhada, está traumatizada, constrangida”, afirmou ao portal de notícias.

Providências

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que não pactua com esse tipo de violência e aguarda a manifestação da equipe gestora da escola e a apuração dos fatos para a adoção de providências.

A Polícia Civil informou que a conduta da coordenadora configura crime de maus-tratos e que ela seria intimada para prestar depoimento.

