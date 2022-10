Instituições culturais de SP oferecem cursos e oficinas este mês

Em outubro, diversas instituições culturais do governo de São Paulo vão promover cursos e oficinas, grande parte deles com inscrição gratuita.

Entre os cursos e oficinas que serão oferecidos estão os de ilustração, escrita, photoshop e cinema. As vagas são limitadas. Alguns cursos são totalmente online, mas há também híbridos e presenciais.

Um dos destaques é o curso de Cinema de Horror Italiano, a ser realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP). No MIS, também será possível se inscrever para um curso de crítica de cinema. Outro destaque é uma oficina para elaboração de currículos, marcada para a Fábrica de Cultura da Brasilândia, na capital paulista.

Para quem mora no interior do estado, as oficinas culturais estão promovendo cursos de fotografia, com aulas ministradas de forma online.

Lista dos cursos

Museu de Arte Sacra

Patrimônios Paulistas Módulo 2: Rezar em São Paulo

Formato: híbrido

Data: 6, 8, 15, 22 e 29/10

Horário: das 16h às 18h e das 9h às 11h

Inscrições no site.

Potências e Dinastias II: Histórias da Nobreza Romana

Formato: online

Data: 3,10, 17, 24 e 31 de outubro e 7, 14 e 21 de novembro

Horário: das 17h às 19h

Inscrições no site.

MIS-SP

Cinema de horror italiano em quatro atos: um panorama dos filmes de horror gótico, giallo, canibal e zumbi

Formato: online

Data: 7, 14, 21 e 28 de outubro

Horário: das 19h às 21h

Inscrições no site.