Estudante atira em três colegas dentro de escola no Ceará e alega que sofria bullying, diz PM

Um estudante atirou em três colegas dentro de uma escola estadual em Sobral, no Ceará, na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas, sendo que duas delas foram atingidas na cabeça. Uma tem quadro grave e a outra, estável. Ao ser detido, o menor disse que sofria bullying.

O caso aconteceu por volta das 10h na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré. O atirador, que tem 15 anos, estuda na mesma sala das vítimas, que cursam o 1º ano do ensino médio.

Conforme reportagem do site G1, o comandante do Raio, que é o grupo especial da Polícia Militar do Ceará, contou que o atirador alegou que sofria bullying e, por esse motivo, atirou contra os colegas.

“Prontamente as equipes do Raio conseguiram realizar a prisão do aluno na residência dele, com a pistola utilizada no crime”, disse o policial.

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Sobral. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, dois dos adolescentes foram feridos na cabeça, sendo que um deles está intubado e está em estado grave. O outro tem quadro estável. Já o terceiro foi ferido na perna.

Arma do pai

A PM destacou, ainda, que a arma utilizada pelo estudante pertence ao pai dele, que tem antecedentes criminais por roubo.

Já a Secretaria de Segurança Pública destacou que o homem tem registro do revólver como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que um adolescente de 15 anos, suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio em uma escola estadual, foi apreendido com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), que seria familiar do jovem”, disse a pasta, que ressaltou que o caso é apurado pela Polícia Civil.

