Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira

O concurso 2631 da Lotofácil vai pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas nesta quarta-feira (5) um prêmio estimado pela Caixa em R$ 1,5 milhão.

Veja os números da Lotofácil desta quarta-feira:

02, 04, 05, 06, 07

08, 11, 14, 17, 18

19, 20, 21, 23, 24

SORTEIO DE ONTEM

Cinco apostadores acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio principal do concurso 2630 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de terça-feira (4) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, três dos jogos premiados foram feitos por meio do canal eletrônico. Já os outros dois são de sortudos de Guarapuava, no Paraná, e Tijucas, em Santa Catarina. Cada um levou para casa R$ 1.052.966,44.

Outros 577 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 1.399,43. Já 18.586 pessoas marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Quer saber como jogar?

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

O concurso 304 da Super Sete vai sortear esta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões e para ganhar o apostar tem apenas que acertar sete números.

Veja os números da Super Sete desta quarta-feira:

3, 7, 9, 1, 2, 6, 1

08, 10, 13, 16, 33

39, 44, 47, 51, 64

65, 68, 73, 75, 76

83, 89, 90, 94, 96