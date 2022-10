SP: Enel prorroga campanha de parcelamento de débitos até dia 30; entenda quem pode participar

A Enel prorrogou uma campanha para parcelamento de débitos até o próximo dia 30 de outubro. Clientes atendidos pela companhia em São Paulo, que estão com suas contas em atraso há mais de 61 dias, independentemente do valor, poderão parcelar a dívida em até 21 vezes no cartão de crédito.

Segundo a Enel, para ter acesso a essa forma de pagamento, os clientes poderão acessar a Agência Virtual, no site da empresa, ou o aplicativo da Enel São Paulo. Lá, devem buscar a opção “contas” e, em seguida, “pagamento com cartão de crédito”.

Depois será disponibilizado todo o histórico de faturas em aberto e volume de dívida. O próximo passo é selecionar as contas que deseja parcelar e clicar em “pagar com cartão de crédito”, adicionando as informações do cartão e selecionando a quantidade de parcelas.

A empresa ressalta que a taxa reduzida é cobrada pelo parcelamento no cartão de crédito, e não sobre o valor da conta de energia. Além disso, a Enel diz que somente terão redução de taxas as contas vencidas há mais de 61 dias.

Após a conclusão do procedimento, os valores das parcelas serão cobrados diretamente na fatura do cartão de crédito do cliente.

De acordo com o diretor de Mercado da Enel São Paulo, André Oswaldo, “a redução vai permitir com que os clientes possam quitar suas contas com parcelas mais acessíveis. Com opções de parcelamento e condições facilitadas, a Enel tem trabalhado em ações que possam facilitar a organização financeira das famílias, principalmente neste momento pós pandemia que o país ainda enfrenta.”

