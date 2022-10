Eleições 2022: Candidata a deputada estadual por SP lamenta ter recebido só um voto: ‘Vergonhoso’

A vendedora Thamires Oliveira, de 33 anos, concorreu nas eleições ao cargo de deputada estadual pelo Agir, em São Paulo. O que a fez se destacar no pleito não foi sua escolha para a função, mas o fato de que ela é a única candidata do estado que recebeu apenas um voto.

Em entrevista ao site G1, Thamires contou que foi levada por um amigo para se filiar ao Agir meses antes das eleições. Depois, foi convidada a se candidatar pelo partido com a proposta de aumentar a representação feminina no pleito. No entanto, ela não imaginava que não teria apoio nem mesmo dos seus parentes e da própria equipe de campanha.

“Fiz campanha, fiz reunião, fiz tudo. Mas, infelizmente, o voto não entrou. Somente o meu. A campanha estava na rua. Contratei pessoas para trabalhar. É frustrante, na verdade, porque antes da campanha a gente já fica com muita ansiedade. Você não consegue dormir. É uma pressão muito estressante”, afirmou ela.

Moradora da Zona Leste, ela disse que receber R$ 5 mil do Fundo Eleitoral da direção estadual do Agir para a campanha. Além disso, o partido a entregou um pacote com milhares de santinhos em “dobradinha” com o presidente do partido, Carlos Roberto, candidato a deputado federal. Como não aprovou o material, ela diz que não distribuiu.

“Recebi R$ 5 mil uma semana antes da votação. O partido em si não deu nenhuma assistência. Tenho até alguns amigos que se candidataram também. Não tinha muito o que fazer e voluntariamente ninguém quer trabalhar”, afirmou.

Assim, Thamires diz que contratou duas pessoas e passou a andar de porta em porta para tentar apresentar suas propostas para os eleitores. Nem mesmo a equipe de trabalho votou na candidata, pois também atuavam juntamente com outros candidatos.

“Não tive nada de voto. É vergonhoso. Imaginei da seguinte forma: ‘Creio mesmo se eu ganhasse uma suplência, seria muito mais fácil para ajudar a comunidade, tanto minha mãe, que é assistente social, como a comunidade’. Foi uma campanha ‘presa’. Meus familiares estavam com outras pessoas”, detalhou ela.

