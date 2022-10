5ª edição da São Paulo Oktoberfest começa nesta sexta-feira; confira a programação

A Capital vai sediar a partir desta sexta-feira (7) a 5ª edição da São Paulo Oktoberfest. Serão, ao todo, nove dias de festa agora em novo endereço: no Ginásio do Ibirapuera.

A Oktoberfest é uma festa que nasceu na Bavária, região da Alemanha, para celebrar o casamento do rei bávaro Luís I e que se tornou tradição, extrapolando a cultura alemã e se espalhando pelo mundo. Na Capital, o festival tem apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e apresenta uma série de atrações nacionais e internacionais, totalizando mais de 30 shows, 80 opções gastronômicas, variedade em estilos de chopes, além de ações sustentáveis e sociais.

Entre as apresentações musicais da São Paulo Oktoberfest destacam-se Silva, Monobloco, Paula Lima. Zélia Ducan, Gustavo Mioto, Maneva, Turma do Pagode, Chemical Surf, Ferrugem e Os Barões da Pisasinha. O line-up completo pode ser conferido aqui.

No evento deste ano, a curadoria dos pratos ficou a cargo de Marcos Baldassari, que participou do programa “Masterchef”. Entre as opções de entradas, refeições e sobremesas da cozinha clássica alemã há vários tipos de salsichões e joelho de porco. Os preços dos pratos, porções e lanches variam de R$ 16 a R$ 120.

Valores e horários

Com ingressos a partir de R$ 40, a São Paulo Oktoberfest acontece durante três finais de semana - às sextas-feiras, começando às 17h, e aos sábados e domingos, a partir das 16h.

Para mais Informações e compra de ingressos, clique aqui.

