Previsão: Termômetros chegam aos 20ºC nesta segunda-feira em São Paulo

Veja o que diz a previsão do tempo para hoje Pixabay (Divulgação)

Os termômetros chegam aos 20ºC nesta segunda-feira na cidade de São Paulo, aponta a previsão meteorológica do Climatempo.

O pico será registrado entre meio-dia e 14h. Já a mínima fica na casa dos 14ºC.

O dia será de sol com muitas nuvens e haverá períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fecha, com possibilidade de garoa. Há 67% de chances de precipitações de 15mm.

A umidade ao ar varia entre 67% e 93%.

Ainda de acordo com a previsão do Climatempo, o sol deve se pôr às 18h06.

O que esperar da semana

Os paulistas voltam enfrentar uma semana com bastante umidade e oscilação de temperaturas. A primeira semana do mês de outubro promete ser instável, com temporais típicos da estação e sensação de abafamento.

Na terça-feira (4), a instabilidade ganha o reforço de uma nova frente fria que avança sobre a Região Sudeste. Em parte do sul do Estado, o tempo volta a ficar firme, mas ainda com variação de nuvens. Na Capital, o risco de temporais diminui.

Na quarta-feira (5), o volume de chuva cai e o tempo volta ficar firme no centro-sul e parte do leste paulista. Anda há previsão de chuva nas cidades do extremo norte do Estado.

Na quinta-feira (6), as temperaturas sobem e a chuva volta a ganhar força. Há risco de temporais com ventania e queda de granizo.

Já na sexta-feira (7), a chuva ainda ocorre pela manhã, mas ao longo do dia vai perdendo intensidade e fica concentrada no extremo norte paulista.

