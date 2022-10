Lotofácil desta segunda-feira retoma sorteio básico de R$ 1,5 milhão

Após premiar três apostadores no sorteio do último sábado, a Lotofácil retoma nesta segunda-feira seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Próximo sorteio

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para fazê-lo em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Sorteio de sábado

No sábado, a loteria foi dividida por três sortudos, um de São Paulo, um de Joinville, em Santa Catarina, e o terceiro foi um apostador que fez a aposta pelo Canal Eletrônico, por isso não é possível identificá-lo. Eles faturaram, cada um, R$ 522.897,01.

Na faixa anterior, 241 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.364,81. Outras 7.588 apostas fizeram 13 acertos e levaram R$ 25 cada. Clique e veja os números sorteados no sábado para a Lotofácil.