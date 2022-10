Licenciamento 2022: começa hoje prazo para donos de carros placa 7 e 8 de SP

Os donos de carro em São Paulo com placa final 7 e 8 começam a partir desta segunda-feira a pagar o licenciamento anual obrigatório de 2022. O prazo final é 31 de outubro.

Neste ano, a taxa para licenciar carros novos e usados no estado de São Paulo é de R$ 144,86. O pagamento é feito apenas com o número do Renavam diretamente nos caixas de autoatendimento dos bancos credenciados, nas casas lotéricas e pelo Internet Banking.

De acordo com o Detran.SP, o pagamento do licenciamento 2022 não será aceito no sistema bancário se o veículo possuir alguma pendência, como multa atrasa ou IPVA sem pagamento. Nestes casos, o contribuinte terá primeira que quitar todos os atrasados e só então o sistema do Detran irá liberar o pagamento do licenciamento 2022.

O não pagamento da taxa anual pode fazer com que o motorista enfrente sérios contratempos. O carro que for pego rodando em licenciamento pode ser guinchado para o pátio do Detran. O dono do carro será multado em R$ 293,47 e levará sete pontos na CNH, como determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.

Veja o calendário final do licenciamento para 2022

Placas com finais 7 e 8: até 31 de outubro

Placas com final 9: até 30 de novembro

Placas com final 0: até 30 de dezembro