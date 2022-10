Esposa joga carro em cima de criminosos e salva marido de assalto no litoral de São Paulo

Uma mulher atropelou bandidos armados no momento em que abordavam seu marido para um assalto. O caso aconteceu no bairro Pompeia, em Santos, no litoral de São Paulo, no último sábado (1º) e foi flagrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver um carro preto acelerando pela rua. Ele estaciona e dois bandidos descem, armados. A dupla corre em direção à vítima e anuncia o assalto. Um segundo veículo, branco, aparece no fim da rua, acelera e vai de encontro aos criminosos, que acabam atingidos. Um dos assaltantes consegue fugir correndo.

Como tudo aconteceu

Ao portal de notícias “G1″, o casal disse que saiu de moto para buscar o carro no lava-rápido. Na volta, o homem seguiu de moto e a mulher usou o veículo.

Um carro preto, então, parou ao lado da moto no semáforo. Quatro homens estavam dentro do veículo. Quando o farol abriu, a moto entrou em uma rua, e o carro preto a seguiu.

O rapaz foi abordado no portão do prédio onde vive, e os bandidos exigiram que ele entregasse a moto e o celular, além de fazer um Pix.

A mulher, que vinha atrás, percebeu toda a movimentação e decidiu jogar o carro em cima dos criminosos.

O rapaz que não conseguiu fugir foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e detido no 7º DP de Santos. O outro ainda não foi localizado pelas autoridaedes.

