Em cartas, réu pela morte do jogador Daniel Corrêa diz ser vítima de tortura na cadeia

Edison Brittes Júnior, réu pela morte do jogador Daniel Corrêa em 2018, afirmou em cartas enviadas a familiares que está sendo vítima tortura na cadeia de Piraquara, no Paraná, onde aguarda julgamento. As informações são do portal de notícias “UOL”.

“Preciso sair daqui, olha o que eu passo aqui, há 1 ano já sendo torturado, isolado, tirado visita. Daqui a pouco eles me matam e falam que me matei”, afirmou o empresário em uma das cartas.

Claudio Dalledone Junior, advogado de Brittes, usou os escritos como argumento para pedir a transferência do cliente de cadeia.

Segundo o empresário preso, ele teria apanhado e sido ameaçado por dois agentes penitenciários. Também disse que tem recebido comida estragada e sido mantido em isolamento total por períodos de até dois meses. Além disso, teria tido seu direito a visitas negado.

As denúncias levaram a abertura de um inquérito policial. Um médico legista constatou que o prisioneiro tinha hematomas e cicatrizes pelo corpo.

Em um ofício enviado à Justiça, o chefe de segurança do presídio, Miro Guedes, não negou nem confirmou as supostas agressões, mas disse que os direitos de Brittes vêm sendo respeitados.

O crime

Em outubro de 2018, o meia-atacante do São Paulo Daniel Corrêa foi espancado e morto depois de participar de uma festa de aniversário em São José dos Pinhais. Seu corpo foi encontrado parcialmente degolado e emasculado.

Edison Brittes assumiu o crime, alegando ter matado o atleta para defender sua mulher, que teria sido atacada por Daniel.

LEIA TAMBÉM: