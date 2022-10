Eleições 2022: Lula e Bolsonaro vão disputar segundo turno

Os petistas não levaram a eleição no primeiro turno, como queriam, e com 99,26% das urnas apuradas já está claro que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputarão a cadeira da Presidência da República no segundo turno.

Lula teve 48,26% dos votos válidos, contra 43,34% do seu principal oponente, que tenta a reeleição.

A candidata Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro lugar na votação, com 4,17% e o pedetista Ciro Gomes teve 3,05% dos votos válidos.

Os demais candidatos não atingiram individualmente 1% de votos válidos.