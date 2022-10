Eleições 2022: Conheça os deputados estaduais eleitos em São Paulo

Nas eleições do último domingo (2), 94 deputados estaduais foram eleitos em São Paulo.

As três maiores bancadas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) para os próximos quatro serão as do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, com 19 deputados; do PT, com 18; e do PSDB, com 9.

Conheça os deputados estaduais de São Paulo eleitos:

Eduardo Suplicy (PT) – 788.288 votos

Carlos Giannazi (PSOL) – 270.197 votos

Paula Da Bancada Feminista (PSOL) – 254.289 votos

Bruno Zambelli (PL) – 230.452 votos

Major Mecca (PL) – 219.512 votos

Tomé Abduch (Republicanos) – 217.155 votos

Tenente Coimbra (PL) – 203.427 votos

André Do Prado (PL) – 202.986 votos

Ana Carolina Serra (Cidadania) – 197.419 votos

Delegado Olim (Progressisas) – 196.760 votos

Gil Diniz (PL) – 191.860 votos

Bruna Furlan (PSDB) – 189.079 votos

Capitão Conte Lopes (PL) – 188.653 votos

Milton Leite Filho (União Brasil) – 184.143 votos

Itamar Borges (MDB) – 180.180 votos

Carla Morando (PSDB) – 176.408 votos

Carlos Cezar (PL) – 175.751 votos

Marcos Damasio (PL) – 172.740 votos

Jorge Wilson (Republicanos) – 172.025 votos

Ediane Maria (PSOL) – 171.044 votos

Marta Costa (PSD) – 166.607 votos

Professora Bebel (PT) – 152.779 votos

Emídio De Souza (PT) – 151.386 votos

Guto Zacarias (União Brasil) – 149.218 votos

Gerson Pessoa (PODE) – 143.704

Enio Tatto (PT) – 142.785

Luiz Fernando (PT) – 141.017

Rogério Nogueira (PSDB) – 139.756

Oseias Madureira (PSD) – 137.205

Valéria Bolsonaro (PL) – 131.557

Lucas Bove (PL) – 130.451

Edimir Chedid (União) – 129.097

Thiago Auricchio (PL) – 123.483

Vinicius Camarinha (PSDB) – 123.316

Maurici (PT) – 121.455

Rafael Silva (PSD) – 118.182

Paulo Fiorilo (PT) – 110.251

Reis (PT) – 108.726

Marcia Lia (PT) – 108.587

Barba (PT) – 108.071

Monica do Movimento Pretas (PSOL) – 106.781

Carlão Pignatari (PSDB) – 105.245

Caio França (PSD) – 105.173

Sebastião Santos (Republicanos) – 104.374

Altair Morais (Republicanos) – 98.515

Rafael Saraiva (União) – 98.070

Gilmaci Santos (Republicanos) – 96.361

Agente Federal Danilo Balas (PL) – 94.552

Rui Alves (Republicanos) – 91.717

Thainara Faria (PT) – 91.388

Leo Siqueira (Novo) – 90.688

Ricardo Madalena (PL) – 90.630

Leci Brandão (PCdoB) – 90.496

Felipe Franco (União) – 90.440

Analice Fernandes (PSDB) – 90.135

Andreia Werner (PSB) – 88.820

Donato (PT) – 88.022

Barros Munhoz (PSDB) – 86.372

Paulo Mansour (PL) – 86.201

Marina Helou (Rede) – 85.517

Márcio Nakashima (PSD) – 85.195

Capitão Telhada (PP) – 83.438

Edna Macedo (Republicanos) – 82.932

Caruso (MDB) – 82.209

Leo Oliveira (MDB) – 82.145

Dr. Jorge do Carmo (PT) – 82.054

Solange Freitas (União) – 81.870

Daniel Soares (União) – 81.753

Dani Alonso (PL) – 80.337

Ana Perugini (PT) – 79.061

Mauro Bragato (PSDB) – 78.142

Helinho Zanata (PSC) – 77.550

Rafa Zimbaldi (Cidadania) – 76.910

Rogério Santos (MDB) – 76.602

Rogério Morais (PL) – 75.094

Rômulo Fernandes (PT) – 75.033

Alex de Madureira (PL) – 74.340

Luiz Claudio Marcolino (PT) – 70.487

Delegada Graciela (PL) – 68.955

Letícia Aguiar (PP) – 68.556

Maria Lúcia Amari (PSDB) – 66.956

Fabiana B. (PL) – 65.497

Beth Sahão (PT) – 65.407

Ricardo França (PODE) – 64.175

Paulo Côrrea Jr. (PSD) – 62.239

Simão Pedro (PT) – 59.785

Clarisse Ganem (PODE) – 59.342

Edson Giriboni (União) – 59.087

Atila Jacomussi (SD) – 58.707

Vitão do Cachorrão (Republicanos) – 56.729

Dr. Eduardo Nóbrega (PODE) – 53.607

Dr. Valdomiro Lopes (PSB) – 50.824

Dr. Elton (PSC) – 46.042

Guilherme Cortez (PSOL) – 45.094

O que fazem os deputados estaduais?

Deputados estaduais têm como principal missão propor, elaborar, emendar, aprovar e revogar as leis relacionadas ao território estadual, sem, para isso, entrar em conflito com as normas federais ou municipais.

Eles também fiscalizam o trabalho do governador, do vice-governador e dos secretários. Julgam as prestações de contas e fiscalizam se as ações da administração pública estão sendo executadas.

Deputados estaduais podem, inclusive, abrir e conduzir investigações contra o governo estadual e até processo de impeachment nessa esfera.

