Eleições 2022: Confira quem são os novos senadores do Brasil

Vinte e sete senadores foram eleitos no último domingo (2), o que representa a renovação de um terço das cadeiras.

Vale dizer que o mandato é de oito anos. Assim, os outros dois terços da Casa serão eleitos daqui a quatro anos.

Veja quem são os senadores eleitos por cada Estado:

Acre: Alan Rick (União) – 37,46%

Alagoas: Renan Filho (MDB) – 56,92%

Amapá: David Alcolumbre (União) – 47,88%

Amazonas: Omar Aziz (PSD) – 41,42%

Bahia: Otto Alencar (PSD) – 58,31%

Ceará: Camilo Santana (PT) – 69,76%

Distrito Federal: Damares Alves (Republicanos) – 44,98%

Espírito Santo: Magno Malta (PL) – 41,95%

Goiás: Wilder Morais (PL) – 25,25%

Maranhão: Flavio Dino (PSB) – 62,41%

Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL) – 63,54%

Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP) – 60,85%

Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (PSC) – 41,52%

Pará: Beto Faro (PT) – 42,55%

Paraíba: Efraim Filho (União Brasil) – 30,82%

Paraná: Sergio Moro (União) – 33,50%

Pernambuco: Teresa Leitão (PT) – 46,12%

Piauí: Wellington Dias (PT) – 51,34%

Rio de Janeiro: Romário (PL) – 29,19%

Rio Grande do Norte: Rogério Simonetti (PL) – 41,85%

Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (Republicanos) – 44,11%

Rondônia: Jaime Bagattoli (PL) -35,80%

Roraima: Dr. Hiran (PP) – 46,43%

Santa Catarina: Jorge Seif (PL) – 39,79%

São Paulo: Marcos Pontes (PL) – 49,68%

Sergipe: Laercio Oliveira (PP) – 28,57%

Tocantins: Professora Dorinha (União Brasil) – 50,42%

O que fazem os senadores?

Cabem aos senadores as seguintes funções legislativas: criar novas leis, alterar as existentes e revisar projetos que já passaram nas mãos dos deputados.

Além disso, no âmbito da fiscalização, senadores devem estabelecer o rito para julgamento de possíveis crimes de responsabilidade do presidente, vice e ministros. Avaliam ainda indicados do Executivo para diversos cargos.

