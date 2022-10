Com 99,82% das urnas apuradas no estado de São Paulo, o candidato do Republicanos Tarcísio e o petista Fernando Haddad estão confirmados para a disputa em segundo turno do governo de São Paulo.

Até o momento, Tarcísio obteve 42,33% dos votos válidos e Haddad, 35,68%.

O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), está com 18,40%, seguido por Elvis Cézar (PDT), com 1,21% dos votos.

Os demais candidatos que disputam o governo de São Paulo não atingiram 1% dos votos válidos.