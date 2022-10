Como combater o etarismo no mercado de trabalho? Veja o que dizem especialistas

A experiência, em tese, deveria ser valorizada em todos os campos da vida, inclusive na profissional. Infelizmente, nem sempre funciona assim. O chamado etarismo, ou seja, a discriminação por idade, é uma realidade no mercado de trabalho e traz prejuízos não só para os trabalhadores mais velhos como também para as próprias empresas que os rejeitam.

Segundo Patricia Suzuki, CHRO da Catho, plataforma de classificados de empregos, a partir dos 37 anos já é possível notar que as profissionais mulheres sofrem, muitas vezes, um preconceito etário por parte de algumas companhias. Os homens, por sua vez, passam a enfrentar essa dificuldade a partir dos 40. “De um modo geral, o mercado é menos inclusivo para as mulheres. A disparidade salarial é um exemplo claro, e isso não muda quando a idade avança”, avalia.

De acordo com a Pesquisa de Profissionais Brasileiros, realizada em agosto pela própria Catho com profissionais de todo o País, 67,2% das mulheres acima dos 37 anos e 62,1% dos homens acima dos 40 estão desempregados atualmente. Ao analisar os empregados nessa faixa etária, as áreas que contam com mais mulheres são: Administração (31,5%), Enfermagem (16,3%) e Ciências Contábeis (8,7%). Já os homens mais experientes estão atuando em Administração (30,5%), Ciências Contábeis (10,4%) e Engenharia Mecânica (7,9%), de acordo com dados do levantamento.

Por que o etarismo acontece e como combatê-lo?

Patricia explica que existe uma crença de que os profissionais mais velhos não conseguem acompanhar as inovações tecnológicas e não apresentam a mesma produtividade, impactando as entregas das empresas. Mas não para por aí: há um preconceito também a respeito da flexibilidade cognitiva, ou seja, quando não há facilidade no recebimento de feedback.

“Para driblar esse tipo de situação, os profissionais mais velhos devem apostar em suas experiências, mas estar sempre se atualizando e demonstrando estar abertos a aprender coisas novas para acompanhar a constante evolução do mercado”, diz a CHRO.

Do lado das empresas, é preciso educar os profissionais de Recursos Humanos, lideranças e times sobre o tema, como aponta Vânia Montenegro, diretora de serviços de Recursos Humanos da Employer, empresa de soluções de RH e tecnologia.

“Vemos muitas organizações adotarem boas práticas de Diversidade e Inclusão, mas a maioria delas deixa de lado a questão de contratação de profissionais acima de 50 anos. Então, acredito que a solução seja o educar e também criar políticas internas para contratação desses profissionais, além de dar oportunidades sempre que possível e deixar o preconceito de lado”, afirma.

Ganhos para as empresas

A especialista da Catho ressalta que os profissionais mais velhos têm muito a contribuir com os negócios pelos anos de experiência e podem ajudar os profissionais mais jovens.

“É possível dizer que o que falta em uma faixa etária sobra na outra, e um time diverso e inclusivo só tende a agregar ao ambiente de trabalho e levar à evolução do time e da empresa. Todos os programas voltados para a diversidade, seja de idade, etnia ou gênero, são alternativa para a inclusão corporativa”, afirma Patricia.

Vânia completa: “Quando falamos em contratação de profissionais mais vividos, estamos falando também de trazer experiências, conhecimento técnico e inteligência emocional para as equipes. Por isso, a empresa só tende a ganhar. Basta pensar que um profissional de 40 anos ou mais pode passar um bom tempo em busca de uma vaga e, quando encontrá-la, a possibilidade de ele se mostrar muito dedicado e atento a todas as atividades demandadas é enorme, gerando ainda mais resultados positivos. Há ainda o fato de troca de experiências entre gerações, que pode potencializar os resultados para a empresa”.

A diretora de serviços de RH da Employer aponta que, ainda que de modo lento, consegue enxergar hoje algumas empresas mostrando maior preocupação com o combate ao etarismo, mas o caminho em busca do patamar ideal ainda é longo.

“Ressalto que é importante que elas olhem com mais cuidado para isso. Se você pensar que a população idosa brasileira está passando por um crescimento bastante acelerado e que em poucos anos vamos ter uma porcentagem muito grande de pessoas mais velhas no Brasil, vai entender que o mercado de trabalho precisa estar preparado para essa realidade e acolher esses profissionais. Empresas que não estiverem abertas a isso e que sigam com políticas preconceituosas de etarismo muito provavelmente vão ficar ultrapassadas e perder grandes oportunidades de ter profissionais experientes e com muito conhecimento em seu quadro”, alerta.