Quina paga 2,2 milhões; veja os números sorteados

O acertador das 5 dezenas sorteadas para a Quina neste sábado levarão para casa um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

07 - 12 - 36 - 67 - 72

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

A Quina acumulou no sorteio de sexta-feira. Mas Cinquenta e cinco pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 6.018,11 cada. Já o terno (três acertos) teve acerto de 4.767 apostadores e vai entregar R$ 66,12 pra cada um.

Como apostar na Quina

Para tentar a sorte na Quina, o apostador deve se dirigir a qualquer casa lotérica do País ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até as 19h.

