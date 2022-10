Eleições 2022: O que pode na hora da votação? Tire suas dúvidas antes do primeiro turno

O primeiro turno das eleições 2022 será realizado neste domingo (2), das 8h às 17h (horário de Brasília), quando os eleitores vão escolher o novo presidente da República, além dos governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Muita gente ainda tem dúvida do que pode e o que não é permitido na hora de votar. O Metro World News destaca abaixo os principais pontos que devem ser observados antes de se dirigir ao local de votação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

Para conferir se o título de eleitor está válido, é possível fazer uma consulta no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas principais lojas dos sistemas operacionais Android e iOS. A consulta é gratuita e, para acessar os dados, basta colocar o CPF, nome completo ou o número do título.

O TSE reforça que, mesmo aqueles eleitores que não fizeram a biometria, mas estão com o título em situação regular, poderão votar.

Também é importante consultar o local de votação antes de sair de casa. Para isso, basta fazer uma consulta no site do TSE. A informação também pode ser conferida no e-Título.

O celular pode ser levado, até para que o eleitor consiga apresentar o título digital, mas precisa ser deixado com o mesário antes de entrar na cabine de votação. Assim, caso precise de uma “cola” com os números dos candidatos, o ideal é anotar em um papel e não deixar salvo no aparelho.

Vale apresentar o Título de Eleitor físico ou a versão digital do documento (Reprodução / TSE)

Documentos necessários

Segundo o TSE, o eleitor precisa de um documento oficial com foto para votar. Caso ele não esteja com o título, é possível votar da mesma forma.

Veja abaixo quais os documentos serão aceitos:

Título de eleitor - versão em papel ou a digital pelo e-Título;

Registro Geral (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de Trabalho.

Carteiras emitidas por órgãos de classe como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), entre outros.

O TSE destaca que esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. Já as certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Pode usar bermuda ou votar sem camisa?

Não existe uma regra sobre as roupas que devem ser usadas no dia da votação. Segundo o TSE, o único impedimento é que a pessoa apareça sem camisa ou com roupas de banho. Sendo assim, é permitido votar vestindo bermudas, regatas, vestidos e chinelos.

O eleitor também pode manifestar a convicção político-ideológica, de forma individual e silenciosa, usando uma camiseta com foto e número do seu candidato. Bandeiras, broches e adesivos colados nas roupas também estão liberados.

Pode pedir votos para um candidato na hora da votação?

Conforme o TSE, é proibido abordar outras pessoas, seja perto dos locais de votação ou em qualquer outro ambiente, para pedir votos para um determinado candidato no dia das eleições. As propagandas eleitorais também não são permitidas, assim como qualquer comício, boca de urna ou mesmo o envio de mensagens via celular.

Também é proibido a distribuição de material, santinhos e exibições em carros de som. O tribunal destaca que os candidatos, seus partidos e apoiadores tiveram tempo hábil para a apresentação de propostas aos eleitores.

Pode levar crianças?

Não há uma regra específica que proíba que as crianças de qualquer idade acompanhe os pais ou responsáveis durante as eleições. No entanto, com base no princípio de sigilo do voto, a recomendação dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) é a de que os pequenos fiquem na sala das urnas, mas não sejam levadas até as cabines.

O motivo dessa orientação é que algumas crianças podem, sem nenhuma maldade, expor o candidato escolhido por seus pais. Alguns adultos chegam a permitir que os menores digitem os números nas urnas e, assim, além do risco de vazamento da informação, ainda podem ser registrados votos errados.

Outro ponto a ser considerado é o risco de que candidatos usem crianças para descobrir em quem os pais dela votaram. Dessa forma, o ideal é que a criança não tenha acesso a cabine de votação, por mais legal que essa experiência pareça ser para os pequenos.

Mas, na verdade, caberá aos mesários, que são as autoridades dentro das seções eleitorais, a definição se as crianças podem ou não entrar com os pais até a efetivação do voto.

Já os pais que estiverem com bebês de colo devem ser liberados para votar sem problemas.

Eleitores que precisam de auxílio

Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com a ajuda de uma pessoa de sua escolha, ainda que não tenha sido feito requerimento antecipadamente à juíza ou ao juiz eleitoral. Basta conversar com o mesário na hora da votação e explicar a necessidade.

Já os eleitores com deficiência visual poderão receber orientações das mesárias e dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica, com fone de ouvido descartável oferecido pela Justiça Eleitoral.

Não consigo ir votar, como justifico?

Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode utilizar o e-Título para justificar a ausência às urnas, sem a necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade estará disponível durante o horário da votação, das 8h às 17h.

Mas quem não conseguir fazer isso no dia tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado para a ausência no pleito, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Eleitores que estão fora da cidade em que votam e que não fizeram o pedido de voto em trânsito no prazo definido pela Justiça Eleitoral, não podem votar. Nesse caso, poderão apenas justificar a ausência, pelo aplicativo e-Título ou pessoalmente, em algum local de votação nos dias de eleição.

Já aqueles com domicílio eleitoral no exterior, na Zona Eleitoral ZZ, podem votar apenas para as eleições presidenciais. O TSE diz que, em caso de ausência ou se o título ainda estiver vinculado a uma zona eleitoral do Brasil, a eleitora ou o eleitor deve justificar a falta.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.

LEIA TAMBÉM: