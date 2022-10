Eleições 2022: Veja quem são os candidatos ao governo de São Paulo

Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo Ciete Silvério/A2img/Fotos Públicas

O Estado de São Paulo conta com 10 candidatos ao governo nesta eleição de 2022. Três deles lideram as pesquisas de opinião: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB).

Além deles, estão na corrida pela cadeira do Palácio dos Bandeirantes Vinicius Poit (Novo), Altino Junior (PSTU), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (DC) e Edson Dorta (PCO).

Conheça um pouco mais sobre cada um dos pleiteantes a governador:

Fernando Haddad (PT)

É professor de Ciência Política na USP (Universidade de São Paulo), já foi ministro da Educação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e prefeito da cidade de São Paulo. Nas últimas eleições, disputou a Presidência, mas perdeu para Jair Bolsonaro. Seu número na urna este ano é 13.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

É engenheiro civil e militar da reserva. Foi ministro de Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. Nascido no Rio de Janeiro, foi ainda diretor executivo e diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo Dilma Rousseff. Seu número na urna este ano é 10.

Rodrigo Garcia (PSDB)

Foi vice-governador de São Paulo e, com a renúncia de João Doria, assumiu o Palácio dos Bandeirantes neste ano. É advogado, empresário, foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual, por três. Chegou a ser presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), entre 2005 e 2007. Seu número na urna este ano é 45.

Vinicius Poit (Novo)

É administrador de empresas e empreendedor. Foi líder do Partido Novo na Câmara e Coordenador da Bancada Federal Paulista. É deputado federal em primeiro mandato. Seu número na urna este ano é 30.

Altino Junior (PSTU)

É metroviário há 25 anos e já foi presidente do sindicato da categoria. Foi operário químico e também presidiu o sindicato da categoria. Se considera “inimigo de Alckmin” nas manifestações de 2013. Seu número na urna este ano é 16.

Elvis Cezar (PDT)

É advogado e foi vereador e prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos. É presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo e do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Seu número na urna este ano é 12.

Carol Vigliar (UP)

Única candidata mulher ao governo de São Paulo. Se define como professora e mãe. Ativista, ela disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Seu número na urna este ano é 80.

Gabriel Colombo (PCB)

É agrônomo e pesquisador nascido no Rio de Janeiro. Militante na luta por moradia e pela socialização da terra, é atualmente o mais jovem candidato ao governo de São Paulo, com 31 anos. Seu número na urna este ano é 21.

Antonio Jorge (DC)

É advogado e foi eleito suplente de vereador por Taubaté em 2012. Tentou ser deputado estadual por São Paulo em 2018, mas não obteve êxito. Seu número na urna este ano é 27.

Edson Dorta (PCO)

É agente postal e, em 2010, foi candidato a vice-presidente da República. Tentou, sem sucesso, ser prefeito de Campinas duas vezes e governador de São Paulo. Seu número na urna este ano é 29.

Eleição é amanhã

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã (2) das 8h às 17h. De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.

Vale dizer que o TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.