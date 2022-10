Eleições 2022: Saiba quais os documentos são aceitos na hora de votar

Título de Eleitor pode ser apresentado na versão em papel e na digital no dia da eleição (Reprodução / TSE)

O primeiro turno das eleições 2022 será realizado neste domingo (2), das 8h às 17h (horário de Brasília), em todo o país. Os eleitores vão escolher o novo presidente da República, além do governador, senador, deputados estaduais e federais.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode votar apresentando o título de eleitor, que pode ser em papel ou na versão digital, obtida no aplicativo e-Título, além de um documento oficial com foto.

No entanto, caso ele não esteja com o título, é possível votar da mesma forma.

Veja abaixo quais os documentos serão aceitos pelos mesários:

Título de eleitor - versão em papel ou a digital pelo e-Título;

Registro Geral (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de Trabalho.

Carteiras emitidas por órgãos de classe como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), entre outros.

O TSE destaca que esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. Já as certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Também é importante consultar o local de votação antes de sair de casa. Para isso, basta fazer uma consulta no site do TSE. A informação também pode ser conferida no e-Título.

Lembrando que deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.