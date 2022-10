Eleições 2022: Saiba como justificar a ausência na votação; medida vale para o 1º e 2º turno

Quem estiver fora do domicílio eleitoral e não conseguir votar no primeiro turno das eleições, que será realizado neste domingo (2), pode utilizar o aplicativo e-Título ou o Sistema Justifica para justificar a ausência às urnas, sem a necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa funcionalidade estará disponível durante o horário da votação, das 8h às 17h.

O eleitor também pode fazer a justificativa presencialmente, em qualquer cartório eleitoral.

Para justificar a ausência, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado para a ausência no pleito, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não conseguir fazer isso no dia tem o prazo de até 60 dias para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. A medida vale tanto para o primeiro turno quanto para o segundo, caso ele seja realizado.

A falta de justificativa renderá uma multa no valor de R$ 3,51 por cada turno perdido.

Além disso, segundo TSE, o eleitor sofrerá uma série de sanções, como o impedimento de tirar passaporte e Registro Geral (RG), não poderá se matricular em uma instituição de ensino pública, não poderá prestar concursos públicos e não poderá obter empréstimos em bancos oficiais. Já quem é servidor público ficará sem receber salário.

Os eleitores que não votarem e não se justificarem a ausência em três eleições consecutivas terão os títulos cancelados.

Voto em trânsito

Eleitores que estão fora da cidade em que votam e que não fizeram o pedido de voto em trânsito no prazo definido pela Justiça Eleitoral, não podem votar. Nesse caso, poderão apenas justificar a ausência, pelo aplicativo e-Título ou pessoalmente, em algum local de votação nos dias de eleição.

Já aqueles com domicílio eleitoral no exterior, na Zona Eleitoral ZZ, podem votar apenas para as eleições presidenciais. O TSE diz que, em caso de ausência ou se o título ainda estiver vinculado a uma zona eleitoral do Brasil, a eleitora ou o eleitor deve justificar a falta.

