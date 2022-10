Eleições 2022: Saiba como achar o local de votação

O primeiro turno das eleições 2022 será realizado neste domingo (2), das 8h às 17h (horário de Brasília), em todo o país. Antes de sair de casa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores consultem o seu local de votação para evitar transtornos com eventuais mudanças.

Para isso, basta fazer uma consulta no site do TSE. A informação também pode ser conferida no aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS.

Na busca, basta informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado mostrará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

A consulta também pode ser feita nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado.

Quem deve votar?

Conforme o TSE, deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

Para conferir se o título de eleitor está válido, é possível fazer uma consulta no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. A consulta é gratuita e, para acessar os dados, basta colocar o CPF, nome completo ou o número do título.

O TSE reforça que, mesmo aqueles eleitores que não fizeram a biometria, mas estão com o título em situação regular, poderão votar.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.

