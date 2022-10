Eleições 2022: Pode votar usando bermuda e chinelo? Saiba o que diz o TSE sobre o tema

O primeiro turno das eleições será realizado no próximo domingo (2), das 8h às 17h, em todo o país. Com a proximidade do pleito, muitos eleitores ainda ficam em dúvida se há regras sobre as roupas que podem ser usadas no momento da votação: é permitido usar bermuda e chinelo?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não determina uma regra específica sobre a vestimenta adequada para o momento da votação, apenas destaca que é proibido acessar as zonas eleitorais sem camisa ou trajando roupas de banho, como biquínis, maiôs ou sungas.

Sendo assim, é permitido votar vestindo bermudas, regatas, vestidos, sandálias e chinelos.

O eleitor também pode manifestar a convicção político-ideológica, de forma individual e silenciosa, usando uma camiseta com foto e número do seu candidato. Bandeiras, broches e adesivos colados nas roupas também estão liberados.

Pode pedir votos para um candidato na hora da votação?

Conforme o TSE, é proibido abordar outras pessoas, seja perto dos locais de votação ou em qualquer outro ambiente, para pedir votos para um determinado candidato no dia das eleições. As propagandas eleitorais também não são permitidas, assim como qualquer comício, boca de urna ou mesmo o envio de mensagens via celular.

Também é proibido a distribuição de material, santinhos e exibições em carros de som. O tribunal destaca que os candidatos, seus partidos e apoiadores tiveram tempo hábil para a apresentação de propostas aos eleitores.

Sendo assim, a chamada “boca de urna” é considerada crime e prevê prisão de seis meses a um ano para os infratores, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento multa.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.