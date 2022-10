Eleições 2022: Já fez sua ‘cola’? TSE disponibiliza arquivo pronto para impressão

Brasileiros aptos a votar escolherão neste domingo (2) os novos representantes do Brasil.

Nas eleições 2022, estão em disputa cinco cargos eletivos, que devem ser escolhidos nesta ordem:

deputado federal (quatro dígitos);

deputado estadual ou distrital (cinco dígitos);

senador (três dígitos);

governador (dois dígitos);

presidente da República (dois dígitos).

Para não se confundir em frente à urna, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou uma “cola”. Basta fazer o download do arquivo, imprimir e escrever os número com os quais os candidatos serão identificados. Para ter acesso ao documento, clique aqui.

Após digitar o número de cada um dos escolhidos no teclado e conferir a foto na tela, o eleitor vai precisar confirmar o voto. Caso digite algum número errado e a foto não corresponda ao escolhido, a pessoa pode apertar a tecla “Corrige”, digitar corretamente o número, conferir a foto e confirmar o voto.

Depois de confirmar o voto em algum candidato, não existe possibilidade de voltar atrás. Isso porque aquele voto já terá sido computado pela urna eletrônica.

Horários e recomendações

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã (2) das 8h às 17h. De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.

Vale dizer que o TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.