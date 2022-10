Eleições 2022: Conheça os candidatos de São Paulo que disputam uma cadeira no Senado

Onze representantes de São Paulo se candidataram a uma cadeira no Senado nas eleições de 2022.

Aldo Rebelo (PDT), Astronauta Marcos Pontes (PL), Dr. Azkoul (DC), Edson Aparecido (MDB), Janaína Paschoal (PRTB), Mancha Coletiva Socialista (PSTU), Márcio França (PSB), Professor Tito Bellini (PCB), Ricardo Mellão (Novo) e Vivian Mendes (UP) tiveram suas candidaturas deferidas. Já a situação de Antônio Carlos (PCO) consta como indeferida com recurso.

Para obter informações detalhadas de cada candidato a senador, é possível acessar a página Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Clique aqui e confira.

O que faz um senador

Cabem aos senadores as seguintes funções legislativas: criar novas leis, alterar as existentes e revisar projetos que já passaram nas mãos dos deputados.

Além disso, no âmbito da fiscalização, senadores devem estabelecer o rito para julgamento de possíveis crimes de responsabilidade do presidente, vice e ministros. Avaliam ainda indicados do Executivo para diversos cargos.

Horários e recomendações

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã (2) das 8h às 17h. De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.

Vale dizer que o TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.