Eleições 2022: Confira a lista de candidatos a deputado estadual por São Paulo

Um dos cargos em disputa nas eleições deste domingo (2) é o de deputado estadual. São Paulo elege, a cada quatro anos, 94 representantes e, em 2022, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebeu mais de 2 mil registros para concorrer a uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Para votar no político de sua preferência, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por cinco dígitos, e aperte a tecla “confirma”, depois de conferir a foto, o nome, o número e o partido.

No site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do TSE, é possível ver quem são todos os candidatos a deputado estadual. Nele constam nome completo, nome na urna, número para votar, situação (deferida ou indeferida), sigla e coligação.

Acesse o link agora mesmo e prepare a “colinha” para amanhã.

Qual o papel de um deputado estadual?

Deputados estaduais têm como principal missão propor, elaborar, emendar, aprovar e revogar as leis relacionadas ao território estadual, sem, para isso, entrar em conflito com as normas federais ou municipais.

Eles também fiscalizam o trabalho do governador, do vice-governador e dos secretários. Julgam as prestações de contas e fiscalizam se as ações da administração pública estão sendo executadas.

Deputados estaduais podem, inclusive, abrir e conduzir investigações contra o governo estadual e até processo de impeachment nessa esfera.

Horários das urnas

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã (2) das 8h às 17h. De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.

Vale dizer que o TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.